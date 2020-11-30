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Заповненість ліжок у столичних лікарнях становить 57% - Кличко

Заповненість ліжок у столичних лікарнях становить 57% - Кличко

Київ • УНН

 • 11703 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Заповненість лікарень столиці хворими на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 57%. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Як бачимо, у нас стабільно велика кількість хворих (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), які потребують госпіталізації. Загалом, у всіх стаціонарах нашого міста лікуються 2223 хворих на коронавірус (на COVID-19 - ред.), з них — 35 дітей. Також 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1335 людей. Під апаратами штучної вентиляції легенів перебуває 31 хворий. Заповненість ліжок майже 57%", - зазначив мер Києва.

Додамо, що у Києві вже понад 70 тис. випадків COVID-19, за добу - 1460.

Зазначимо, що за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 86 осіб з коронавірусною хворобою COVID-19, одужало — 88.

Як повідомлялося раніше в УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про те, що Україна знаходиться на 29-у місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 на 1 мільйон людей.

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