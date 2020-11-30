Заполненность коек в столичных больницах составляет 57% - Кличко

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 39866 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 60103 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 72937 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 86122 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111897 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113833 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125992 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156141 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202324 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196427 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 61685 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 74255 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 32747 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 55481 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 65299 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 353718 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 305454 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 459629 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 425401 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 407996 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 119369 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 197506 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 224986 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 204234 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 290399 просмотра
Актуальное
Заполненность коек в столичных больницах составляет 57% - Кличко

Заполненность коек в столичных больницах составляет 57% - Кличко

Киев  •  УНН

 • 11698 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Заполненность больниц столицы больными коронавирусной болезнью COVID-19 составляет 57%. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Как видим, у нас стабильно большое количество больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.), требующих госпитализации. В общем, во всех стационарах нашего города лечатся 2223 больных коронавирусом (COVID-19 - ред.), из них - 35 детей. Также 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. Под аппаратами искусственной вентиляции легких находится 31 больной. Заполненность коек почти 57%", - отметил мэр Киева.

Добавим, что в Киеве уже более 70 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1460.

Отметим, что за минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 86 человек с коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 88.

Как сообщалось ранее в УНН, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о том, что Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на 1 млн человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы