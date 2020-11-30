Заполненность коек в столичных больницах составляет 57% - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Заполненность больниц столицы больными коронавирусной болезнью COVID-19 составляет 57%. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Как видим, у нас стабильно большое количество больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.), требующих госпитализации. В общем, во всех стационарах нашего города лечатся 2223 больных коронавирусом (COVID-19 - ред.), из них - 35 детей. Также 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. Под аппаратами искусственной вентиляции легких находится 31 больной. Заполненность коек почти 57%", - отметил мэр Киева.
Добавим, что в Киеве уже более 70 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1460.
Отметим, что за минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 86 человек с коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 88.
Как сообщалось ранее в УНН, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о том, что Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на 1 млн человек.