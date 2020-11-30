У Києві за добу госпіталізували понад 80 пацієнтів з COVID-19, вилікувалося - майже так само

“До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Інші — на самоізоляції та знаходяться під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 88 людей. Всього коронавірус подолали 22843 мешканців Києва”, — заявив міський голова Києва.

Найбільше випадків захворювань виявили: в Дніпровському районі — 256; в Подільському — 230; Деснянському — 180.

Додамо, що в Україні на 8 годину 30 листопада зафіксовано вже 732 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — менше 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.



Зазначимо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про те, що Україна знаходиться на 29 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 на 1 мільйон людей.