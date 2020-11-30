В Киеве за сутки госпитализированы более 80 пациентов с COVID-19, излечилось - почти так же
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 86 человек с коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 88. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
“В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Другие — на самоизоляции и находятся под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 843 жителя Киева”, — заявил мэр Киева.
Больше всего случаев заболеваний обнаружили: в Днепровском районе — 256; в Подольском — 230; Деснянском — 180.
Добавим, что в Украине на 8 часов 30 ноября зафиксировано уже 732 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — меньше 10 тысяч, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.
Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о том, что Украина находится на 29 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на 1 миллион человек.