Запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Окуєвої: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Святошинський райсуд Києва, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої, пішов до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
"Суд видаляється до нарадчої кімнати", - сказала суддя.
Нагадаємо, прокуратура проситиме тримання під вартою без альтернативи внесення застави для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої.
Як повідомлялося, лідеру групи "кілерів", причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої оголошено про підозру.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої
Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Повідомлялося, що до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб.
Як повідомлялося раніше в УНН, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.