Прокуратура проситиме тримання під вартою для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої

КИЇВ. 13 січня. УНН. Обрання запобіжного заходу для лідера угруповання, затриманого за підозрою у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої заплановане на завтра і наполягатиме на взятті підозрюваного його під варту. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська.