Прокуратура проситиме тримання під вартою для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Обрання запобіжного заходу для лідера угруповання, затриманого за підозрою у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої заплановане на завтра і наполягатиме на взятті підозрюваного його під варту. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська.
"Сторона обвинувачення клопотатиме про взяття під варту без альтернативи внесення застави", - повідомила Гайовська.
За її словами, клопотання розглядатиме Святошинський райсуд Києва.
Як повідомлялося раніше в УНН, лідеру "кілерів" у справі вбивства Окуєвої оголошено підозру.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
За даними правоохоронців, до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб.
Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції "Глеваха" Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.