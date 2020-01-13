Прокуратура будет просить содержания под стражей для подозреваемого по делу об убийстве Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Избрание меры пресечения для лидера группировки, задержанного за подозрением в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевои запланировано на завтра и будет настаивать на взятии подозреваемого его под стражу. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
"Сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии под стражу без альтернативы внесения залога", - сообщила Гайовская.
По ее словам, ходатайство будет рассматривать Святошинский райсуд Киева.
Как сообщалось ранее в УНН, лидеру "киллеров" в деле убийства Окуевой объявлено подозрение.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевои.
Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
По данным правоохранителей, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.