Мера пресечения для подозреваемого в убийстве Окуевой: суд удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Святошинский райсуд Киева, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказала судья.
Напомним, прокуратура будет просить содержания под стражей без альтернативы внесения залога для подозреваемого по делу об убийстве Окуевой.
Как сообщалось, лидеру группы "киллеров", причастному к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амине Окуевой объявлено о подозрении.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.
Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
Сообщалось, что в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось ранее в УНН, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.