"Замовила" рідного брата за 20 тисяч грн: на Одещині поліцейські запобігли замовному вбивству

На Одещині 50-річна жінка хотіла позбутися власного брата, аби не ділити з ним спадок. Для цього жителька Авангардської громади віднайшла найманців, яким запропонувала 20 тисяч грн за виконання "замовлення". Їй загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомило Головне управляння національної поліції в Одеській області передає УНН.

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За інформацією поліції, жінка надала найманцям інформацію про свого родича та зауважила, що для неї не має значення спосіб убивства, а важливий результат.

Злочинні плани фігурантки викрили та задокументували співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 50-річна жителька Авангардівської громади прагне "позбутися" старшого брата, і підшукала для його вбивства двох осіб. У такий спосіб жінка хотіла усунути претендента на половину будинку, що дістався їм у спадок після смерті матері. Життя родича вона оцінила у 20 тисяч гривень