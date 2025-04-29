"Замовила" рідного брата за 20 тисяч грн: на Одещині поліцейські запобігли замовному вбивству
Київ • УНН
В Одеській області 50-річна жінка замовила вбивство рідного брата через спадок. Вона запропонувала найманцям 20 тисяч гривень. Їй загрожує довічне увʼязнення.
На Одещині 50-річна жінка хотіла позбутися власного брата, аби не ділити з ним спадок. Для цього жителька Авангардської громади віднайшла найманців, яким запропонувала 20 тисяч грн за виконання "замовлення". Їй загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомило Головне управляння національної поліції в Одеській області передає УНН.
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За інформацією поліції, жінка надала найманцям інформацію про свого родича та зауважила, що для неї не має значення спосіб убивства, а важливий результат.
Злочинні плани фігурантки викрили та задокументували співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 50-річна жителька Авангардівської громади прагне "позбутися" старшого брата, і підшукала для його вбивства двох осіб. У такий спосіб жінка хотіла усунути претендента на половину будинку, що дістався їм у спадок після смерті матері. Життя родича вона оцінила у 20 тисяч гривень
Правоохоронці інсценували вбивство чоловіка. Щойно "виконавці" продемонстрували жінці "докази виконаної роботи", вона передала їм обіцяну суму, після чого була затримана поліцейськими. Гроші, мобільний телефон зловмисниці та інші речі, які мають інтерес для слідства, були вилучені.
Зібравши достатню кількість доказів, жінці повідомили про підозру в готуванні до умисного вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненому на замовлення. Згідно з санкцією п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушниці загрожує довічне позбавлення волі
За клопотанням слідчих підозрювану помістили під варту без права внесення застави.
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