"Заказала" родного брата за 20 тысяч грн: в Одесской области полицейские предотвратили заказное убийство
Киев • УНН
В Одесской области 50-летняя женщина заказала убийство родного брата из-за наследства. Она предложила наемникам 20 тысяч гривен. Ей грозит пожизненное заключение.
В Одесской области 50-летняя женщина хотела избавиться от собственного брата, чтобы не делить с ним наследство. Для этого жительница Авангардской громады нашла наемников, которым предложила 20 тысяч грн за выполнение "заказа". Ей грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщило Главное управление национальной полиции в Одесской области передает УНН.
Детали
По информации полиции, женщина предоставила наемникам информацию о своем родственнике и отметила, что для нее не имеет значения способ убийства, а важен результат.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что 50-летняя жительница Авангардовской громады стремится "избавиться" от старшего брата, и подыскала для его убийства двух человек. Таким образом женщина хотела устранить претендента на половину дома, доставшегося им в наследство после смерти матери. Жизнь родственника она оценила в 20 тысяч гривен
Правоохранители инсценировали убийство мужчины. Как только "исполнители" продемонстрировали женщине "доказательства выполненной работы", она передала им обещанную сумму, после чего была задержана полицейскими. Деньги, мобильный телефон злоумышленницы и другие вещи, представляющие интерес для следствия, были изъяты.
Собрав достаточное количество доказательств, женщине сообщили о подозрении в приготовлении к умышленному убийству, то есть умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, совершенном по заказу. Согласно санкции п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушительнице грозит пожизненное лишение свободы
По ходатайству следователей подозреваемую поместили под стражу без права внесения залога.
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