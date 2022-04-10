"Залізні люди": Джонсон подякував українським залізничникам
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення до українських залізничників, в якому подякував їм за роботу. Також політик висловив співчуття щодо ракетного удару окупантів по вокзалу Краматорська. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Укрзалізниці.
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"Вітаю, це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Сполученого Королівства. Я на борту фантастичного поїзда Укрзалізниці до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку — всій команді залізничників — за те, що ви робите.
Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії росії.
Я глибоко співчуваю вашим втратам та подумки з постраждалими залізничниками в Краматорську. Я хочу, щоб ви знали: Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі!" — сказав Джонсон.
Нагадаємо
9 квітня Борис Джонсон прибув до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Після зустрічі Джонсон анонсував новий пакет фінансової та військової допомоги для України.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що розмова Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії була дуже насиченою і конструктивною. Чекати на результати залишилося недовго.