"Железные люди": Джонсон поблагодарил украинских железнодорожников

Цитата

"Приветствую, это Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства. Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность — всей команде железнодорожников — за то, что вы делаете.

Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии россии.

Я глубоко сочувствую вашим потерям и мысленно с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" — сказал Джонсон.

Напомним

9 апреля Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Джонсон анонсировал новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что разговор Зеленского и премьер-министра Великобритании был очень насыщенным и конструктивным. Ждать результатов осталось недолго.