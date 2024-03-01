Законопроекту про мобілізацію у попередньому порядку денному на наступний пленарний тиждень немає - Железняк
Київ • УНН
За словами народного депутата Ярослава Железняка, до попереднього порядку денного наступного пленарного тижня парламенту не включені законопроекти про мобілізацію та звіт голови СБУ про прослуховування журналістів.
До попереднього порядку денного наступного пленарного тижня парламенту наразі не включені законопроекти про мобілізацію та звіт голови СБУ про прослуховування журналістів, повідомив у п'ятницю народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Надіслали порядок денний на наступний пленарний тиждень. Це попередній, тому ще зміниться. Якщо коротко: законопроекту про мобілізацію №10449 немає; доповіді голови СБУ по прослуховуванню журналістів немає; звільнення Безуглої з посади заступника комітету оборони…. Ну ви зрозуміли, що ніт", - написав Железняк у Telegram.
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