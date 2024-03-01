Законопроекта о мобилизации в предварительной повестке дня на следующую пленарную неделю нет - Железняк

В предварительную повестку дня следующей пленарной недели парламента пока не включены законопроекты о мобилизации и отчет главы СБУ о прослушивании журналистов, сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Прислали повестку дня на следующую пленарную неделю. Это предварительная, поэтому еще изменится. Если коротко: законопроекта о мобилизации №10449 нет; доклада главы СБУ по прослушке журналистов нет; увольнение Безуглой с должности заместителя комитета обороны.... Ну вы поняли, что нет", - написал Железняк в Telegram.

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