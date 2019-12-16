Закони для Brexit розглянуть у британському парламенті 20 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Парламент Великої Британії у п'ятницю, 20 грудня, розгляне ряд законів, необхідних країні для остаточного виходу з Євросоюзу. Про це повідомляє видання Reuters, інформує УНН.
"Закони, необхідні для забезпечення виходу Британії з Європейського Союзу, будуть винесені на розгляд парламенту у п'ятницю, заявив у понеділок речник прем'єр-міністра Борис Джонсон. Він заявив, що законопроект має на меті встановити умови угоди, узгодженої між Джонсоном та ЄС, і що уряд впевнений у подальшому забезпеченні довгострокової угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, британський уряд має намір до католицького Різдва 25 грудня представити на розгляд парламенту законопроект про вихід країни зі складу Євросоюзу.
Як повідомлялося раніше, партія Джонсона отримала більшість на виборах у Британії, що дозволить прихильникам виходу Королівства із ЄС провести Brexit. Після цього у Лондоні почалися протести через перемогу партії Джонсона на виборах.
Водночас, Джонсона привітали з перемогою американський президент Дональд Трамп та український гарант Володимир Зеленський.