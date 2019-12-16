Законы для Brexit рассмотрят в британском парламенте 20 декабря

"Законы, необходимые для обеспечения выхода Британии из Европейского Союза, будут вынесены на рассмотрение парламента в пятницу, заявил в понедельник представитель премьер-министра Бориса Джонсона. Он заявил, что законопроект имеет за цель установить условия соглашения, согласованные между Джонсоном и ЕС, и что правительство уверено в дальнейшем обеспечении долгосрочного соглашения о свободной торговле с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Напомним, британское правительство намерено до католического Рождества 25 декабря представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза.

Как сообщалось ранее, партия Джонсона получила большинство на выборах в Великобритании, что позволит сторонникам выхода Королевства с ЕС провести Brexit. После этого в Лондоне начались протесты из-за победы партии Джонсона на выборах.

В то же время, Джонсона поздравили с победой американский президент Дональд Трамп и украинский гарант Владимир Зеленский.