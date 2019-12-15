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Уряд Великобританії має намір внести в парламент проєкт про Brexit до Різдва

Уряд Великобританії має намір внести в парламент проєкт про Brexit до Різдва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Британський уряд має намір до католицького Різдва 25 грудня представити на розгляд парламенту законопроєкт про вихід країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це в неділю, 15 грудня, заявив член Палати громад від Консервативної партії і головний секретар казначейства (міністерства фінансів) Великобританії Ріші Сунак, передає УНН із посиланням на DW.

“За підсумками виборів ми отримали основний мандат, який полягає в тому, що ми повинні завершити роботу над Brexit. Ми залишимо Євросоюз через кілька тижнів, до кінця січня. Наш намір полягає в тому, щоб повернути законопроєкт про вихід в парламент до Різдва”, — сказав він. За його словами, після цього уряд Бориса Джонсона зможе представити законодавцям новий проєкт бюджету.

Тим часом колишній посол Великобританії при ЄС Іван Роджерс висловив думку, що на Лондон і Брюссель чекають жорсткі переговори про зону вільної торгівлі. За його оцінками, прем’єр Джонсон просто “скаже європейцям: якщо ви пред’явите занадто багато умов для згоди, я можу укласти угоду” з президентом США Дональдом Трампом. “Не здивуюся, якщо Джонсон віддасть пріоритет переговорам з США. Він обожнює театральні ефекти”, — додав Роджерс в інтерв’ю німецькій газеті Das Handelsblatt.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лондоні почалися протести через перемогу партії Джонсона на виборах

Британська газета The Sunday Times, своєю чергою, повідомила, що після завершення Brexit Джонсон може здійснити масштабні перестановки в уряді і замінити до третини міністрів. Так, на зміну міністерству з питань виходу Великобританії з ЄС, можливо, створять нове відомство — з проблеми кордонів та імміграції.

Як повідомлялось, за підсумками позачергових парламентських виборів 12 грудня Консервативна партія прем’єр-міністра Бориса Джонсона здобула переконливу перемогу. Торі отримали абсолютну більшість місць в Палаті громад і здатні керувати країною самостійно, без партнерів.

Завдяки цьому узгоджений з Брюсселем договір про умови і порядок виходу Великобританії зі складу ЄС можливо тепер провести через парламент. Лондон планує здійснити Brexit 31 січня.

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