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Правительство Великобритании намерено внести в парламент проект о Brexit до Рождества

Правительство Великобритании намерено внести в парламент проект о Brexit до Рождества

Киев  •  УНН

 • 8592 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Британское правительство намерено до католического Рождества 25 декабря представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил член Палаты общин от Консервативной партии и главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак, передает УНН со ссылкой на DW.

“По итогам выборов мы получили основной мандат, который заключается в том, что мы должны завершить работу над Brexit. Мы оставим Евросоюз через несколько недель, до конца января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе в парламент до Рождества”, — сказал он. По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.

Между тем бывший посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс выразил мнение, что на Лондон и Брюссель ожидают жесткие переговоры о зоне свободной торговли. По его оценкам, премьер Джонсон просто “скажет европейцам: если вы предъявите слишком много условий для согласия, я могу заключить соглашение” с президентом США Дональдом Трампом. “Не удивлюсь, если Джонсон отдаст приоритет переговорам с США. Он обожает театральные эффекты”, — добавил Роджерс в интервью немецкой газете Das Handelsblatt.

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Британская газета The Sunday Times, в свою очередь, сообщила, что после завершения Brexit Джонсон может осуществить масштабные перестановки в правительстве и заменить до трети министров. Так, на смену министерству по вопросам выхода Великобритании из ЕС, возможно, создадут новое ведомство — по проблеме границ и иммиграции.

Как сообщалось, по итогам внеочередных парламентских выборов 12 декабря Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу. Тори получили абсолютное большинство мест в Палате общин и способны управлять страной самостоятельно, без партнеров.

Благодаря этому согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС возможно теперь провести через парламент. Лондон планирует осуществить Brexit 31 января.

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