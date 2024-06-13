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Захист енергетичних об’єктів та посилення ППО обговорили міністр енергетики та представниця президента США

Захист енергетичних об’єктів та посилення ППО обговорили міністр енергетики та представниця президента США

Київ • УНН

 • 106110 перегляди

Міністр енергетики обговорив зі спецпредставником США необхідність захисту енергетичних об'єктів України, включаючи посилення протиповітряної оборони.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч зі спеціальною представницею президента США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вони обговорили стан української енергетики та приділили увагу питанням захисту енергетичних об’єктів України, зокрема посиленню протиповітряної оборони. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.

Ми втратити 9 ГВт потужності за останні кілька місяців. Атаки тривають, і важко оцінити, якими будуть втрати до початку зими. Наше головне завдання зараз - максимально наростити потужності генерації і захистити наші енергетичні об’єкти

- розповів Галущенко.

Він підкреслив, що українські енергетики активно працюють над відновленням пошкоджених ворожими діями енергетичних об'єктів, використовуючи при цьому міжнародну підтримку. В рамках цієї допомоги розглядається можливість використання обладнання з непрацюючих електростанцій партнерських країн. Окрім цього, проводяться роботи по збільшенню потужностей за допомогою розподіленої генерації, включно з встановленням газових турбін та потужних генераторів.

Міністр наголосив на важливості координації міжнародних зусиль для ефективного постачання такого устаткування, зокрема через заходи, які можуть бути вжиті Державним департаментом США та країнами групи G7+. Він також зазначив, що український уряд спрощує процес імпорту та встановлення обладнання для децентралізованої генерації.

Під час зустрічі особливу увагу приділили захисту енергетичних об’єктів України, включно з посиленням протиповітряної оборони. Спецпредставниця президента США запевнила в непохитній підтримці України Сполученими Штатами в боротьбі з російським агресором, особливо в енергетичній сфері.

Нагадаємо

За результатами конференції з відновлення, Німеччина зробить новий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 50 мільйонів євро.

Збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищили 56 млрд дол. - KSE11.06.24, 16:55 • 20195 переглядiв

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