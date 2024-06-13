Киев • УНН
Министр энергетики обсудил со спецпредставителем США необходимость защиты энергетических объектов Украины, включая усиление противовоздушной обороны.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу со специальным представителем президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Они обсудили состояние украинской энергетики и уделили внимание вопросам защиты энергетических объектов Украины, в частности усилению противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Мы потеряли 9 ГВт мощности за последние несколько месяцев. Атаки продолжаются, и трудно оценить, какими будут потери до начала зимы. Наша главная задача сейчас - максимально нарастить мощности генерации и защитить наши энергетические объекты
Он подчеркнул, что украинские энергетики активно работают над восстановлением поврежденных вражескими действиями энергетических объектов, используя при этом международную поддержку. В рамках этой помощи рассматривается возможность использования оборудования с неработающих электростанций партнерских стран. Кроме этого, проводятся работы по увеличению мощностей с помощью распределенной генерации, включая установку газовых турбин и мощных генераторов.
Министр подчеркнул важность координации международных усилий для эффективной поставки такого оборудования, в частности через меры, которые могут быть приняты Государственным департаментом США и странами группы G7+. Он также отметил, что украинское правительство упрощает процесс импорта и установки оборудования для децентрализованной генерации.
Во время встречи особое внимание уделили защите энергетических объектов Украины, включая усиление противовоздушной обороны. Спецпредставитель президента США заверила в непоколебимой поддержке Украины Соединенными Штатами в борьбе с российским агрессором, особенно в энергетической сфере.
Напомним
По результатам конференции по восстановлению, Германия сделает новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 миллионов евро.
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