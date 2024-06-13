Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу со специальным представителем президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Они обсудили состояние украинской энергетики и уделили внимание вопросам защиты энергетических объектов Украины, в частности усилению противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Мы потеряли 9 ГВт мощности за последние несколько месяцев. Атаки продолжаются, и трудно оценить, какими будут потери до начала зимы. Наша главная задача сейчас - максимально нарастить мощности генерации и защитить наши энергетические объекты - рассказал Галущенко.

Он подчеркнул, что украинские энергетики активно работают над восстановлением поврежденных вражескими действиями энергетических объектов, используя при этом международную поддержку. В рамках этой помощи рассматривается возможность использования оборудования с неработающих электростанций партнерских стран. Кроме этого, проводятся работы по увеличению мощностей с помощью распределенной генерации, включая установку газовых турбин и мощных генераторов.

Министр подчеркнул важность координации международных усилий для эффективной поставки такого оборудования, в частности через меры, которые могут быть приняты Государственным департаментом США и странами группы G7+. Он также отметил, что украинское правительство упрощает процесс импорта и установки оборудования для децентрализованной генерации.

Во время встречи особое внимание уделили защите энергетических объектов Украины, включая усиление противовоздушной обороны. Спецпредставитель президента США заверила в непоколебимой поддержке Украины Соединенными Штатами в борьбе с российским агрессором, особенно в энергетической сфере.

Напомним

По результатам конференции по восстановлению, Германия сделает новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 миллионов евро.

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