Захоплення у заручники поліцейського у Полтаві: в ОДА повідомили, чому дали злочинцю виїхати з міста
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Злочинцю, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для його жителів. Про це у Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
"У Полтаві злочинець із гранатою погрожував підірвати себе й правоохоронця – наші поліціанти тримають ситуацію під контролем. Висловлюю їм вдячність і повагу. Введено в дію спецоперацію “Грім”. Зараз злочинцю дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста. Наразі злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі. Триваємо постійний контакт із керівниками силових органів області та України", — зазначив очільник ОДА.
З його слів, найголовніше наразі — це зберегти життя людей.
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
Зловмисник з заручником автомобілем рухається в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.
Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.