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Захоплення у заручники поліцейського у Полтаві: в ОДА повідомили, чому дали злочинцю виїхати з міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Злочинцю, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для його жителів. Про це у Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

"У Полтаві злочинець із гранатою погрожував підірвати себе й правоохоронця – наші поліціанти тримають ситуацію під контролем. Висловлюю їм вдячність і повагу. Введено в дію спецоперацію “Грім”. Зараз злочинцю дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста. Наразі злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі. Триваємо постійний контакт із керівниками силових органів області та України", — зазначив очільник ОДА.

З його слів, найголовніше наразі — це зберегти життя людей.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Зловмисник з заручником автомобілем рухається в бік Києва.

Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою

Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.

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