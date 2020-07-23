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Захват в заложники полицейского в Полтаве: в ОГА сообщили, почему дали преступнику выехать из города

Захват в заложники полицейского в Полтаве: в ОГА сообщили, почему дали преступнику выехать из города

Киев  •  УНН

 • 16705 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Преступнику, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для его жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

"В Полтаве преступник с гранатой угрожал взорвать себя и правоохранителя - наши полицейские держат ситуацию под контролем. Выражаю им благодарность и уважение. Введено в действие спецоперацию "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили. Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины", - отметил глава ОГА.

По его словам, самое главное сейчас - это сохранить жизни людей.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева.

Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.

Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

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