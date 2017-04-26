Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи відбулись у Кропивницькому

Хода рушила від площі Героїв Майдану до пам’ятника “Жертвам Чорнобиля”. До заходу долучились близько 200 містян, серед яких — постраждалі від аварії на ЧАЕС, ліквідатори, чиновники, молодь, містяни.

“Наслідки тієї катастрофи, яка сталася на українській землі 31 рік тому, ми ще будемо десятиліття спостерігати. Для того, щоб ці наслідки мінімізувати, сьогодні Україна разом із європейськими партнерами зробила чималі зусилля і ви добре знаєте, що у минулому році було завершено великий проект по спорудженню надсучасного саркофага. Згодом стало відомо, що результати цього позитивні і, як говорять науковці, рівень забруднення радіацією значно знизився. Значить, що ті кроки, які зробила держава і людство — вони вірні, і можна говорити, що сьогодні ми в якійсь мірі локалізовуємо проблему”, — сказав голова ОДА Сергій Кузьменко.

Також він додав, що і держава, і влада області намагаються зробити максимум, аби підтримати захисників, рятувальників, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

“Навіть в цьому 2017 році майже 20 млн грн з державного бюджету на Кіровоградську область було виділено на різного роду підтримку. Також з обласного бюджету було виділено близько 2 млн грн на різного роду підтримку, медичну компенсацію і таке інше”, — зауважив очільник області.

Нагадаємо, 26 квітня львівяни вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.