Мероприятия к годовщине Чернобыльской катастрофы прошли в Кропивницком

Шествие двинулось от пл.Героев Майдана к памятнику “Жертвам Чернобыля”. К мероприятию присоединились около 200 горожан, среди которых — пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ликвидаторы, чиновники, молодежь, горожане.

“Последствия той катастрофы, которая произошла на украинской земле 31 год назад, мы еще будем десятилетия наблюдать. Для того, чтобы эти последствия минимизировать, сегодня Украина вместе с европейскими партнерами сделала немалые усилия и вы знаете, что в прошлом году было завершено крупный проект по сооружению сверхсовременного саркофага. Впоследствии стало известно, что результаты этого положительные и, как говорят ученые, уровень загрязнения радиацией значительно снизился. Значит, что те шаги, которые сделало государство и человечество — они верны, и можно говорить, что сегодня мы в какой-то степени локализовуемо проблему ”, - сказал председатель ОГА Сергей Кузьменко.

Также он добавил, что и государство, и власти области пытаются сделать максимум, чтобы поддержать защитников, спасателей, участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

“Даже в этом 2017 году почти 20 млн. грн. из государственного бюджета на Кировоградскую обл. было выделено на разного рода поддержку. Также из областного бюджета было выделено около 2 млн. грн. на разного рода поддержку, медицинскую компенсацию и т.д. ”, - отметил глава области.

Напомним, 26 апреля львовяне почтили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС .