Захист Манафорта просить суд призначити йому невеликий тюремний термін

“Манафорт, який протягом десятиліть служив чотирьом президентам США і не мав ніякої кримінальної історії, представлений в цьому суді як” досвідчений злочинець, який нахабно порушив закон і не заслуговує пощади“, - йдеться в заяві адвокатів.

“Ми просимо, щоб суд виніс вирок, який буде значно нижче встановленого законом максимального терміну”, — заявляє сторона захисту.

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Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що не бачить пом’якшуючих провину обставин у справі Манафорта, який раніше пішов на угоду зі слідством. Звинувачення вважає, що вік 69-річного підсудного і той факт, що він “поніс збиток репутації в результаті” судового процесу, також “не є пом’якшуючими факторами”.

У Вашингтоні Манафорту інкримінуються “змова проти США”, відмивання понад 30 млн доларів, дача неправдивих показань, недотримання законів про розкриття інформації про лобіювання інтересів України і роботі в якості незареєстрованого іноземного агента. Прокуратура раніше повідомила, що Манафорт визнав себе винним в злочинній змові проти США і змові з метою перешкоджати правосуддю.

Манафорт увійшов до складу виборчого штабу Трампа в березні 2016 року, очолив його в червні, але вже в серпні був звільнений після того, як Київ звинуватив його в незаконному отриманні великих грошових сум в 2007-2012 роках.

Нагадаємо, колишньому главі передвиборного штабу президента Дональда Трампа Полу Манафорту 8 березня в Окружному суді США у Вірджинії винесуть вирок.