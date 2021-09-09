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“Захід-2021”: українські прикордонники готові до будь-яких “нестандартних ситуацій” на кордоні

Київ • УНН

 • 26500 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Держприкордонслужба продовжує активно взаємодіяти з усіма правоохоронними органами, аби у разі будь-яких нестандартних ситуацій надійно протидіяти викликам. Про це УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прес-секретар Андрій Демченко, відповідаючи на питання щодо готовності до російсько-білоруських навчань “Захід-2021”.

Цитата

“Ми враховуємо цю інформацію для надійної охорони державного кордону. Ми продовжуємо активно взаємодіяти з усіма правоохоронними органами, в тому числі зі Збройними силами, аби у разі будь-яких нестандартних ситуацій, які можуть відбутись на кордоні, надійно протидіяти будь-яким викликам”, — зазначив співрозмовник УНН.

Деталі

Зі слів демченка, посилення охорони на кордоні з Білоруссю відбулось уже давно, і ДПСУ продовжує посилено нести службу на цій ділянці.

Держприкордонслужба завжди приділяє надважливу увагу кордону з Росією і Білоруссю, додав він.

Додамо

У Росії в четвер, 9 вересня, стартували спільні з Білоруссю військові навчання “Захід-2021”.

Військові маневри триватимуть з 10 по 16 вересня на дев’яти російських і п’яти білоруських полігонах, а також у акваторії Балтійського моря.

До навчань планується залучити до 200 тисяч військових, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, у тому числі 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також до 15 кораблів.

Додамо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня закликав Росію бути прозорою в проведенні військових “навчань” Захід-2021.

Польща заявила в понеділок, що вчення викличуть ще більшу напруженість, яка вже існує, через наплив мігрантів, які перетинають кордон з Білорусі в ЄС.

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