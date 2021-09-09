Росія і Білорусь офіційно розпочали масштабні військові навчання "Захід 2021"

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Росія і Білорусь офіційно відкрили в четвер спільні масштабні військові навчання, що будуть тривати тиждень і проходитимуть на території обох країн і в Балтійському морі, які стривожили деякі країни НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.