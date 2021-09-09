"Запад-2021": украинские пограничники готовы к любым "нестандартным ситуациям" на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Госпогранслужба продолжает активно взаимодействовать со всеми правоохранительными органами, чтобы в случае каких-либо нестандартных ситуаций надежно противодействовать вызовам. Об этом УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко, отвечая на вопрос о готовности к российско-белорусским учениям "Запад-2021".
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"Мы учитываем эту информацию для надежной охраны государственной границы. Мы продолжаем активно взаимодействовать со всеми правоохранительными органами, в том числе с Вооруженными силами, чтобы в случае каких-либо нестандартных ситуаций, которые могут произойти на границе, надежно противодействовать любым вызовам", - отметил собеседник УНН.
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По словам Демченко, усиление охраны на границе с Беларусью состоялось уже давно, и ГПСУ продолжает усиленно нести службу на этом участке.
Госпогранслужба всегда уделяет важнейшее внимание границе с Россией и Беларусью, добавил он.
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В России в четверг, 9 сентября, стартовали совместные с Беларусью военные учения "Запад-2021".
Военные маневры пройдут с 10 по 16 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах, а также в акватории Балтийского моря.
К учениям планируется привлечь к 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Добавим
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе призвал Россию быть прозрачной в проведении военных "учений" Запад-2021.
Польша заявила в понедельник, что учения вызовут еще большую напряженность, которая уже существует, из-за наплыва мигрантов, пересекающих границу из Беларуси в ЕС.