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Загибель риби на Вінниччині: чому робоча група, створена соратниками Гройсмана з політичних мотивів, не хоче ставити крапку в цій історії

Загибель риби на Вінниччині: чому робоча група, створена соратниками Гройсмана з політичних мотивів, не хоче ставити крапку в цій історії

Київ • УНН

 • 24319 перегляди

Чому робоча група щодо загибелі риби на Вінниччині не хоче ставити крапку в цій історії

У п'ятницю, 19 січня, відбулося четверте засідання робочої групи Вінницької обласної ради, яка була створена для встановлення причин масової загибелі риби на аквафермі у селі Степашки, пише УНН.

На засіданні по відеозв'язку виступив керівник акваферми Олександр Корх, який вкотре підтвердив, що змінив свою думку щодо можливих причин масового мору дев'яти тонн осетрів та білуги на його підприємстві. Тепер він виключає будь-яку причетність до цієї історії Вінницької птахофабрики і припускає, що смерть риби могло спричинити потрапляння у воду значної дози хлору з іншого водозабору.

Здавалося би, на цьому можна ставити крапку, але голову робочої групи, депутата обласної ради від "Української стратегії Гройсмана" Сергія Кривешка пояснення Корха чомусь не влаштували.

Тому робоча група вирішила знову звернутися до Корха, щоб він надав копії відповідей своїх звернень до різноманітних інстанцій по цьому питанню.

"Для з'ясування причин загибелі осетрових члени робочої групи вирішили направити звернення до директора ТОВ "Перша Аквапромислова Компанія" Олександра Корха щодо надання копій відповідей на надіслані ним звернення у відповідні організації.

Робоча група також звертатиметься до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області щодо надання результатів дослідження проб поверхневих вод Ладижинського водосховища (у разі їхнього відбирання) та інформації стосовно загибелі осетрових в межах Ладижинського водосховища", - ідеться в офіційному повідомленні на сайті Вінницької облради за підсумками засідання робочої групи.

Деякі члени робочої групи вважають, що, з огляду на такі ухвалені рішення, її діяльність поступово стає все більш абсурдною. Зокрема, таку думку висловив член робочої групи, депутат Вінницької обласної ради від "Слуги народу" Євгеній Шаповалов у коментарі УНН.

"Відбулося засідання. Олександр Корх виступав. На засіданні був керівник екоінспеції в Вінницькій області. Його заступник був на попередньому засіданні, і він прийшов з результатами дослідження проб води, які бралися екоінспекцією, після мору риби. Там результати всі були в нормі, тільки один показник, не пам'ятаю, дещо перевищував норму, але не суттєво, і це не могло бути, за його словами, причиною загибелі цієї риби.

Щодо вражень від засідання, то певні покращення відбулися стосовно організації процесу. Але все одно деякі формулювання доволі дивні. Тобто, загалом покращення в плані організації є, але в плані суті всі розуміють, що сама суть роботи групи абсурдна. Якщо один суб'єкт звернення пан Корх вже визначає, що потенційні претензії він сам знімає у своєму виступі, то що ми тут розглядаємо? І теж задавали питання мої колеги – яким буде результат цієї робочої групи? Ніхто сказати не може. Тобто процес триває, але сама суть його стає абсурдною", - зазначив Шаповалов.

Контекст

3 жовтня 2023 року на озері Ладижинського водосховища у селі Степашки Вінницької області стався масовий мор риби.

Як стверджував керівник ТОВ "Перша аквапромислова компанія" Олександр Корх, загинули три тисячі особин осетра та білуги загальною вагою дев'ять тонн.

Держекоінспекція у Вінницькій області відібрала проби води в озері. Результати експертизи засвідчили, що показники азоту амонійного, нітрит іонів, фосфатів, сульфатів, хлорит-іонів - у межах допустимого значення.

Згодом, голова спілки екологів України Віктор Булгаков пояснив, що, згідно з результатами проведених досліджень, господарська діяльність Вінницької птахофабрики жодним чином не могла призвести до загибелі риби.

"Є певна об'єктивна ситуація, яка в принципі виглядає так: загальне водокористування, питання водозабору, потім - виникнення певних стоків, водообігу, не пов'язані з зовнішніми промисловими підприємствами.

Я сам особисто виїжджав на місце, ми робили обстеження, брали проби на аналізи. Відповідно, якихось складних або явних порушень впливів на зовнішнє середовище немає. Корх, в принципі, і сам підтвердив, що зв’язку немає - природного і штучного. Відповідно, впливів, пов’язаних з іншими підприємствами, немає",  - розповів Віктор Булгаков.

Корх після того, як відвідав виробничі потужності Вінницької птахофабрики, особисто переконався, що підприємство не має жодного стосунку до масового мору риби.

Нині як основну з версій мору риби Корх розглядає можливе потрапляння до води хлору з водозабору, що розташований вище по течії. Але і ця версія, за словами самого Корха, потребує підтвердження.

"Хлор дуже важко виявити. Питну воду, яка тече з кранів, хлорують, оскільки хімікат вбиває все живе і потім просто зникає. Якщо запитати мешканців Ладижина, то вже шість років влітку на короткий період в місті відключають воду, а коли вмикають, вона має запах риби. В осетрів хлор просто випалює зябра і розпадається", - каже Корх.

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