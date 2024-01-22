Гибель рыбы в Винницкой области: почему рабочая группа, созданная соратниками Гройсмана по политическим мотивам, не хочет ставить точку в этой истории

В пятницу, 19 января, состоялось четвертое заседание рабочей группы Винницкого областного совета, которая была создана для установления причин массовой гибели рыбы на акваферме в селе Степашки, пишет УНН.

На заседании по видеосвязи выступил руководитель аквафермы Александр Корх, который в очередной раз подтвердил, что изменил свое мнение о возможных причинах массового мора девяти тонн осетров и белуги на его предприятии. Теперь он исключает любую причастность к этой истории Винницкой птицефабрики и предполагает, что смерть рыбы могло вызвать попадание в воду значительной дозы хлора из другого водозабора.

Казалось бы, на этом можно ставить точку, но председателя рабочей группы, депутата областного совета от "Украинской стратегии Гройсмана" Сергея Кривешко объяснения Корха почему-то не устроили.

Поэтому рабочая группа решила снова обратиться к Корху, чтобы он предоставил копии ответов своих обращений в различные инстанции по этому вопросу.

"Для выяснения причин гибели осетровых члены рабочей группы решили направить обращение к директору ООО "Первая Аквапромышленная Компания" Александру Корху о предоставлении копий ответов на направленные им обращения в соответствующие организации.

Рабочая группа также будет обращаться в Государственную экологическую инспекцию в Винницкой области о предоставлении результатов исследования проб поверхностных вод Ладыжинского водохранилища (в случае их отбора) и информации о гибели осетровых в пределах Ладыжинского водохранилища", - говорится в официальном сообщении на сайте Винницкого облсовета по итогам заседания рабочей группы.

Некоторые члены рабочей группы считают, что, учитывая такие принятые решения, ее деятельность постепенно становится все более абсурдной. В частности, такое мнение высказал член рабочей группы, депутат Винницкого областного совета от "Слуги народа" Евгений Шаповалов в комментарии УНН.

"Состоялось заседание. Александр Корх выступал. На заседании был руководитель экоинспекции в Винницкой области. Его заместитель был на предыдущем заседании, и он пришел с результатами исследования проб воды, которые брались экоинспекцией, после мора рыбы. Там результаты все были в норме, только один показатель, не помню, несколько превышал норму, но не существенно, и это не могло быть, по его словам, причиной гибели этой рыбы.

Что касается впечатлений от заседания, то определенные улучшения произошли в отношении организации процесса. Но все равно некоторые формулировки довольно странные. То есть, в целом улучшение в плане организации есть, но в плане сути все понимают, что сама суть работы группы абсурдна. Если один субъект обращения господин Корх уже определяет, что потенциальные претензии он сам снимает в своем выступлении, то что мы здесь рассматриваем? И тоже задавали вопрос мои коллеги - каким будет результат этой рабочей группы? Никто сказать не может. То есть процесс продолжается, но сама суть его становится абсурдной", - отметил Шаповалов.

Контекст

3 октября 2023 года на озере Ладыжинского водохранилища в селе Степашки Винницкой области произошел массовый мор рыбы.

Как утверждал руководитель ООО "Первая аквапромышленная компания" Александр Корх, погибли три тысячи особей осетра и белуги общим весом девять тонн.

Госэкоинспекция в Винницкой области отобрала пробы воды в озере. Результаты экспертизы показали, что показатели азота аммонийного, нитрит ионов, фосфатов, сульфатов, хлорит-ионов - в пределах допустимого значения.

Позже глава союза экологов Украины Виктор Булгаков объяснил, что, согласно результатам проведенных исследований, хозяйственная деятельность Винницкой птицефабрики никоим образом не могла привести к гибели рыбы.

"Есть определенная объективная ситуация, которая в принципе выглядит так: общее водопользование, вопрос водозабора, затем - возникновение определенных стоков, водооборота, не связанные с внешними промышленными предприятиями.

Я сам лично выезжал на место, мы делали обследование, брали пробы на анализы. Соответственно, каких-то сложных или явных нарушений воздействий на внешнюю среду нет. Корх, в принципе, и сам подтвердил, что связи нет - естественной и искусственной. Соответственно, воздействий, связанных с другими предприятиями, нет", - рассказал Виктор Булгаков.

Корх после того, как посетил производственные мощности Винницкой птицефабрики, лично убедился, что предприятие не имеет никакого отношения к массовому мору рыбы.

Сейчас как основную из версий мора рыбы Корх рассматривает возможное попадание в воду хлора из водозабора, который расположен выше по течению. Но и эта версия, по словам самого Корха, нуждается в подтверждении.

"Хлор очень трудно обнаружить. Питьевую воду, которая течет из кранов, хлорируют, поскольку химикат убивает все живое и потом просто исчезает. Если спросить жителей Ладыжина, то уже шесть лет летом на короткий период в городе отключают воду, а когда включают, она имеет запах рыбы. У осетров хлор просто выжигает жабры и распадается", - говорит Корх.