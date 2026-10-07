Загроз поширення чуми з росії для України наразі немає - МЗС

Георгій Тихий

Українські компетентні органи та система охорони здоров’я уважно стежать за ситуацією в росії, пов’язаною з поширенням чуми. Наразі жодних загроз для України не зафіксовано, повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

Ми слідкуємо, наші компетентні органи і наша система охорони здоров'я. Тобто слідкують дуже уважно, стежать за ситуацією, яка там відбувається. Станом на зараз жодної загрози для України немає. У нас, на щастя, взагалі пасажиропотоку з росією немає, крім як туди, де, власне, цих пасажирів вибивають за допомогою Сил оборони України - сказав Тихий.

Він додав, що Україна бачить, як сусідні країни реагують, закриваючи кордони, зазначивши, що російський режим повторює всі ті самі шаблони, які були за часів СРСР.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров’я запросила в росії додаткову інформацію про можливий другий випадок чуми в сибіру після повідомлень про смерть працівника Іркутського протичумного інституту від тяжкої пневмонії.