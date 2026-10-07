Угрозы распространения чумы из россии для Украины в настоящее время нет — МИД
Киев • УНН
Украинские органы следят за ситуацией с чумой в россии. МИД заявил, что угроз для Украины в настоящее время не зафиксировано.
Украинские компетентные органы и система здравоохранения внимательно следят за ситуацией в россии, связанной с распространением чумы. В настоящее время никаких угроз для Украины не зафиксировано, сообщил представитель МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Мы следим, наши компетентные органы и наша система здравоохранения. То есть очень внимательно следят, наблюдают за ситуацией, которая там происходит. По состоянию на сейчас никакой угрозы для Украины нет. У нас, к счастью, вообще нет пассажиропотока из россии, кроме как туда, где, собственно, этих пассажиров выбивают с помощью Сил обороны Украины
Он добавил, что Украина видит, как соседние страны реагируют, закрывая границы, отметив, что российский режим повторяет все те же шаблоны, которые были во времена СССР.
Напомним
Всемирная организация здравоохранения запросила у россии дополнительную информацию о возможном втором случае чумы в Сибири после сообщений о смерти сотрудника Иркутского противочумного института от тяжелой пневмонии.