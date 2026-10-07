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The Guardian
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ВООЗ запросила в росії інформацію про можливий другий випадок чуми в сибіру

Київ • УНН

 • 102 перегляди

ВООЗ перевіряє повідомлення про смерть працівниці протичумного інституту від тяжкої пневмонії. Організація запросила дані про другого хворого.

ВООЗ запросила в росії інформацію про можливий другий випадок чуми в сибіру

Всесвітня організація охорони здоров’я запросила в росії додаткову інформацію про можливий другий випадок чуми в сибіру після повідомлень про смерть працівника Іркутського протичумного інституту від тяжкої пневмонії. Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ВООЗ від початку стежить за повідомленнями про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту. Жінка померла 2 жовтня після госпіталізації з тяжкою пневмонією. У перших повідомленнях ЗМІ йшлося про легеневу чуму якою вона могла заразитися в лабораторії внаслідок випадкового контакту з інфекцією.

На запит ВООЗ у межах перевірки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил російські органи охорони здоров’я заявили, що останнім часом в Іркутській області випадків чуми не реєстрували.

Рубіо вимагає від росії поділитися зі світом більшою кількістю інформації про смерть від чуми06.10.26, 14:52 • 4212 переглядiв

За даними російської сторони, було проведено епідеміологічне розслідування, вжито профілактичних і протиепідемічних заходів, а людей, які контактували з померлою, взяли під медичний нагляд та обстежили. Серед них, за версією російських органів охорони здоров’я, не виявили збудників, що становлять високу загрозу, а медичний нагляд за всіма контактними особами вже завершили.

ВООЗ підтримує контакт із російськими органами охорони здоров’я та пропонує технічну підтримку. ВООЗ звернулася з проханням надати додаткову інформацію, щоб з’ясувати причину тяжкої пневмонії, ідентифікувати збудника, через який було вжито заходів у сфері громадського здоров’я, а також перевірити повідомлення ЗМІ про другого працівника з пневмонією невідомої етіології

- зазначив Гебреєсус.

За його словами, своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил має вирішальне значення для перевірки суперечливих повідомлень і точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров’я.

У рф молода жінка померла від чуми: майже 200 людей, які з нею контактували, госпіталізували02.10.26, 20:03 • 5510 переглядiв

Ольга Розгон

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Всесвітня організація охорони здоров'я