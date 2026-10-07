ВОЗ запросила у россии информацию о возможном втором случае чумы в Сибири

Всемирная организация здравоохранения запросила у россии дополнительную информацию о возможном втором случае чумы в сибири после сообщений о смерти сотрудника Иркутского противочумного института от тяжелой пневмонии. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ВОЗ с самого начала следит за сообщениями о смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Женщина умерла 2 октября после госпитализации с тяжелой пневмонией. В первых сообщениях СМИ шла речь о легочной чуме, которой она могла заразиться в лаборатории в результате случайного контакта с инфекцией.

В ответ на запрос ВОЗ в рамках проверки в соответствии с Международными медико-санитарными правилами российские органы здравоохранения заявили, что в последнее время в Иркутской области случаев чумы не регистрировали.

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По данным российской стороны, было проведено эпидемиологическое расследование, приняты профилактические и противоэпидемические меры, а людей, контактировавших с умершей, взяли под медицинское наблюдение и обследовали. Среди них, по версии российских органов здравоохранения, не выявили возбудителей, представляющих высокую угрозу, а медицинское наблюдение за всеми контактными лицами уже завершили.

ВОЗ поддерживает контакт с российскими органами здравоохранения и предлагает техническую поддержку. ВОЗ обратилась с просьбой предоставить дополнительную информацию, чтобы выяснить причину тяжелой пневмонии, идентифицировать возбудителя, из-за которого были приняты меры в сфере общественного здравоохранения, а также проверить сообщения СМИ о втором сотруднике с пневмонией неизвестной этиологии - отметил Гебреисус.

По его словам, своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными медико-санитарными правилами имеет решающее значение для проверки противоречивых сообщений и точной оценки потенциальных рисков для общественного здравоохранения.

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