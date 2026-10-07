ВОЗ запросила у россии информацию о возможном втором случае чумы в Сибири

$44.950.1150.640.16
ukenru
Эксклюзив
12:25 • 4920 просмотра
Чем сбивать реактивные дроны: эксперты объяснили, как Украина адаптирует оружие к новым угрозамPhotoVideo
11:44 • 7846 просмотра
В ЕС продвинулись в вопросе открытия новых переговорных кластеров для вступления Украины - СМИ
10:54 • 10707 просмотра
Самый тёплый день перед похолоданием: 8 октября в Украине ожидается до +26°Photo
10:00 • 18958 просмотра
Может помочь в фармацевтике: Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили за открытия, связанные с гомохиральностьюPhoto
09:29 • 19832 просмотра
На дроны и ракеты: Украина получила от ЕС еще €1,2 млрд
07:55 • 20260 просмотра
"Справедливые украинские ответы на все российские удары" - Зеленский сообщил о поражении целей в рф и Чёрном мореVideo
07:40 • 19609 просмотра
"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рфPhoto
7 октября, 06:18 • 20597 просмотра
5 баллистических и 39 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ
7 октября, 05:53 • 13455 просмотра
"Самый грустный день в карьере": Месси сыграл последний матч за сборную АргентиныVideo
7 октября, 03:30 • 26110 просмотра
Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
57%
751мм
Популярные новости
Что празднуют 7 октября в Украине и мире7 октября, 02:58 • 17781 просмотра
Сирша Ронан отреагировала на слухи о том, что её муж может стать новым Джеймсом Бондом07:09 • 26985 просмотра
В Прилуках ракетный удар рф по многоэтажке унёс жизни 5 человек, много раненыхPhotoVideo07:16 • 19652 просмотра
Стивен Спилберг возглавит работу над новыми «Трансформерами»08:16 • 21508 просмотра
Владимир Кличко просит расследовать возможное исчезновение драгоценностей Хайден Панеттьери08:59 • 19994 просмотра
публикации
Чем сбивать реактивные дроны: эксперты объяснили, как Украина адаптирует оружие к новым угрозамPhotoVideo
Эксклюзив
12:25 • 4940 просмотра
F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездовPhotoVideo12:25 • 3218 просмотра
Каган и Соаи стали нобелевскими лауреатами по химии: что именно они открыли, почему это важно и как открытия будут применять на практике11:22 • 9072 просмотра
Репутация владельца бизнеса под атакой: откуда может прилететь и как защищаться
Эксклюзив
11:16 • 10168 просмотра
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo6 октября, 16:54 • 53484 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
E. Джин Кэрролл
Марко Рубио
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Европа
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездовPhotoVideo12:25 • 3218 просмотра
Найденный в Британии фильм может оказаться первым звуковым фильмом в истории11:50 • 3054 просмотра
Владимир Кличко просит расследовать возможное исчезновение драгоценностей Хайден Панеттьери08:59 • 20025 просмотра
Стивен Спилберг возглавит работу над новыми «Трансформерами»08:16 • 21539 просмотра
Сирша Ронан отреагировала на слухи о том, что её муж может стать новым Джеймсом Бондом07:09 • 27015 просмотра
Актуальное
Фильм
P-800 Oniks
Шахед-136
Хранитель
Социальная сеть

ВОЗ запросила у россии информацию о возможном втором случае чумы в Сибири

Киев • УНН

 • 478 просмотра

ВОЗ проверяет сообщения о смерти сотрудницы противочумного института от тяжёлой пневмонии. Организация запросила данные о втором заболевшем.

ВОЗ запросила у россии информацию о возможном втором случае чумы в Сибири

Всемирная организация здравоохранения запросила у россии дополнительную информацию о возможном втором случае чумы в сибири после сообщений о смерти сотрудника Иркутского противочумного института от тяжелой пневмонии. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ВОЗ с самого начала следит за сообщениями о смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Женщина умерла 2 октября после госпитализации с тяжелой пневмонией. В первых сообщениях СМИ шла речь о легочной чуме, которой она могла заразиться в лаборатории в результате случайного контакта с инфекцией.

В ответ на запрос ВОЗ в рамках проверки в соответствии с Международными медико-санитарными правилами российские органы здравоохранения заявили, что в последнее время в Иркутской области случаев чумы не регистрировали.

Рубио требует от россии поделиться с миром большим количеством информации о смерти от чумы06.10.26, 14:52 • 4218 просмотров

По данным российской стороны, было проведено эпидемиологическое расследование, приняты профилактические и противоэпидемические меры, а людей, контактировавших с умершей, взяли под медицинское наблюдение и обследовали. Среди них, по версии российских органов здравоохранения, не выявили возбудителей, представляющих высокую угрозу, а медицинское наблюдение за всеми контактными лицами уже завершили.

ВОЗ поддерживает контакт с российскими органами здравоохранения и предлагает техническую поддержку. ВОЗ обратилась с просьбой предоставить дополнительную информацию, чтобы выяснить причину тяжелой пневмонии, идентифицировать возбудителя, из-за которого были приняты меры в сфере общественного здравоохранения, а также проверить сообщения СМИ о втором сотруднике с пневмонией неизвестной этиологии

- отметил Гебреисус.

По его словам, своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными медико-санитарными правилами имеет решающее значение для проверки противоречивых сообщений и точной оценки потенциальных рисков для общественного здравоохранения.

В рф молодая женщина умерла от чумы: почти 200 человек, контактировавших с ней, госпитализировали02.10.26, 20:03 • 5512 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения