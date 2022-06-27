Загроза ударів по Одещині висока - речник ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Загроза ворожих ударів по Одеські області висока. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пише УНН.
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"Ракетний удар по Одещині. Загроза атак – висока", - написав Братчук у Telegram-каналі.
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Братчук також пояснив, у чому причина, що знову зросла кількість ракетних нападів.
"Звичайно, у тих зустрічах на вищому рівні, де знову підтримують нашу державу у цій важкій, виснажливій боротьбі. Звичайно, у тому дефолті, який у росії оголосили вперше з 1918 року, але найголовніше це безсилля від того, що ми стояли й стоїмо…", - розповів Братчук.
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За його словами, у Чорному морі перебуває 2 ворожі ракетоносці, 16 "Калібрів" готові до атаки.
Окрім того, він нагадав, що в Одеській області постійно проводиться контрдиверсійна операція.
"Затримуються люди, які в тому числі привели війну у наш дім, не сьогодні чи вчора, а у 2014 році", - повідомив Братчук.
Доповнення
По Одеській області завдано ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.