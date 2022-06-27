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Загроза ударів по Одещині висока - речник ОВА

Загроза ударів по Одещині висока - речник ОВА

Київ • УНН

 • 189769 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Загроза ворожих ударів по Одеські області висока. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пише УНН.

Цитата

"Ракетний удар по Одещині. Загроза атак – висока", - написав Братчук у Telegram-каналі.

Деталі

Братчук також пояснив, у чому причина, що знову зросла кількість ракетних нападів.

"Звичайно, у тих зустрічах на вищому рівні, де знову підтримують нашу державу у цій важкій, виснажливій боротьбі. Звичайно, у тому дефолті, який у росії оголосили вперше з 1918 року, але найголовніше це безсилля від того, що ми стояли й стоїмо…", - розповів Братчук.

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За його словами, у Чорному морі перебуває 2 ворожі ракетоносці, 16 "Калібрів" готові до атаки.

Окрім того, він нагадав, що в Одеській області постійно проводиться контрдиверсійна операція.

"Затримуються люди, які в тому числі привели війну у наш дім, не сьогодні чи вчора, а у 2014 році", - повідомив Братчук.

Доповнення

По Одеській області завдано ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

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