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Угроза ударов по Одесской области высока - спикер ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Угроза вражеских ударов по Одесской области высока. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.

Цитата

"Ракетный удар по Одесской области. Угроза атак – высока", - написал Братчук в Telegram-канале.

Детали

Братчук также объяснил, в чем причина, что снова возросло количество ракетных нападений.

"Конечно, в тех встречах на высшем уровне, где снова поддерживают наше государство в этой тяжелой, изнурительной борьбе. Конечно, в том дефолте, который в россии объявили впервые с 1918 года, но самое главное это бессилие от того, что мы стояли и стоим…” – рассказал Братчук.

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По его словам, в Черном море находятся 2 вражеских ракетоносца, 16 "Калибров" готовы к атаке.

Кроме того, он напомнил, что в Одесской области постоянно проводится контрдиверсионная операция.

"Задерживаются люди, в том числе приведшие войну в наш дом, не сегодня или вчера, а в 2014 году", - сообщил Братчук.

Дополнение

По Одесской области нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

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