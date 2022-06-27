Угроза ударов по Одесской области высока - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Угроза вражеских ударов по Одесской области высока. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.
Цитата
"Ракетный удар по Одесской области. Угроза атак – высока", - написал Братчук в Telegram-канале.
Детали
Братчук также объяснил, в чем причина, что снова возросло количество ракетных нападений.
"Конечно, в тех встречах на высшем уровне, где снова поддерживают наше государство в этой тяжелой, изнурительной борьбе. Конечно, в том дефолте, который в россии объявили впервые с 1918 года, но самое главное это бессилие от того, что мы стояли и стоим…” – рассказал Братчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На юге возросла интенсивность обстрелов в полтора раза
По его словам, в Черном море находятся 2 вражеских ракетоносца, 16 "Калибров" готовы к атаке.
Кроме того, он напомнил, что в Одесской области постоянно проводится контрдиверсионная операция.
"Задерживаются люди, в том числе приведшие войну в наш дом, не сегодня или вчера, а в 2014 году", - сообщил Братчук.
Дополнение
По Одесской области нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.