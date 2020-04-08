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Заборона на експорт турецького лимона буде діяти до кінця літа

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Туреччина взяла під контроль експорт лимонів на тлі зростаючого внутрішнього попиту на продукт через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Обмеження вже введені і будуть діяти до кінця серпня.

Справа в тому, що лимони використовуються для приготування традиційного турецького одеколону. Деякі бренди мають досить високий вміст алкоголю (80%), і вони можуть служити дезинфікуючим засобом, що веде до зростання продажів в умовах пандемії.

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Відзначається також, що лимони є джерелом вітаміну С. Його вживають для підвищення імунітету.

Нагадаємо, у боротьбі з коронавірусом українці довірилися імбиру, лимону і часнику.

Попит на ці продукти у вітчизняних магазинах істотно зріс, як і ціни.

За даними американських учених, імбир сприяє очищенню легенів. Також подібними властивостями володіють куркума, ягоди та інші продукти з вітаміном С.

Китайський лікар Лю Хуншен, своєю чергою, радить вживати імбир у вигляді відвару. Пити його для профілактики коронавірусу він рекомендує два рази в день.

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