Запрет на экспорт турецкого лимона будет действовать до конца лета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Турция взяла под контроль экспорт лимонов на фоне растущего внутреннего спроса на продукт из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Ограничения уже введены и будут действовать до конца августа.
Дело в том, что лимоны используются для приготовления традиционного турецкого одеколона. Некоторые бренды имеют достаточно высокое содержание алкоголя (80%), и они могут служить дезинфицирующим средством, что ведет к росту продаж в условиях пандемии.
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Отмечается также, что лимоны являются богатым источником витамина С. Его потребляют для повышения иммунитета.
Напомним, в борьбе с коронавирусом украинцы доверились имбирю, лимону и чесноку.
Спрос на эти продукты в отечественных магазинах существенно вырос, как и цены.
По данным американских ученых, имбирь способствует очистке легких. Также подобными свойствами обладают куркума, ягоды и другие продукты с витамином С.
Китайский врач Лю Хуншен, в свою очередь, советует употреблять имбирь в виде отвара. Пить его для профилактики коронавируса он рекомендует два раза в день.