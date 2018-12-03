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За рік середня вартість житла у Києві зросла на 3,5%

За рік середня вартість житла у Києві зросла на 3,5%

Київ • УНН

 • 6452 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва виросла на 3,5%. З січня 2018 року – на 1,9%. Про це йдеться в аналітичному звіті порталу Столична нерухомість, пише УНН.

Середня вартість квартир у новобудовах Києва у листопаді 2018 року становила 24429 грн/кв. м. Порівняно з жовтнем, середня вартість зменшилась на 2,3%, при показнику рівня похибки ±1,4%.

Зменшення середніх цін минулого місяця спостерігалося у Дніпровському – на 5,2%, у Солом’янському – на 3,6%, Голосіївському – на 0,3% та Шевченківському – на 0,2%. В інших районах ріст сягнув від 0,1% у Подільському, до 3,6% у Деснянському.

Експерти зауважують, що ринок новобудов на сьогоднішній день доволі активний. Зростанню попиту на житлову нерухомість на первинному ринку сприяють програми лояльності та фінансові інструменти, пропоновані забудовниками.

Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі. В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Крісталбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - обсягом від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи лише надійних.

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