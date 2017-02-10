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За рік кількість отруєнь алкоголем у Сумській області зросла майже на 12%

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Сумській області фіксують збільшення випадків отруєння населення алкоголем. За рік (2015-2016 рр - ред.) років отруєнь стало на 11,8% більше. Про це УНН повідомили у управлінні охорони здоров’я України Сумської ОДА.

За рік кількість отруєнь алкоголем у Сумській області зросла майже на 12%

Так, у 2016 році алкогольних отруєнь було зафіксовано – 142, у 2015 році – 127 випадків.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, зростанні кількості алкогольних отруєнь фіксують й у інших областях.

Так, за два роки кількість отруєнь алкоголем у Вінницькій області зросла у 1,5 рази.

Кількість отруєнь алкоголем у Херсонській області за цей проміжок часу зросла на чверть.

Також нагадаємо, частка тіньового горілчаного ринку в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.

У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

Українські Національні Новини

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