За рік кількість отруєнь алкоголем у Сумській області зросла майже на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Сумській області фіксують збільшення випадків отруєння населення алкоголем. За рік (2015-2016 рр - ред.) років отруєнь стало на 11,8% більше. Про це УНН повідомили у управлінні охорони здоров’я України Сумської ОДА.
Так, у 2016 році алкогольних отруєнь було зафіксовано – 142, у 2015 році – 127 випадків.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, зростанні кількості алкогольних отруєнь фіксують й у інших областях.
Так, за два роки кількість отруєнь алкоголем у Вінницькій області зросла у 1,5 рази.
Кількість отруєнь алкоголем у Херсонській області за цей проміжок часу зросла на чверть.
Також нагадаємо, частка тіньового горілчаного ринку в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.
У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.