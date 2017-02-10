За год количество отравлений алкоголем в Сумской области выросло почти на 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Сумской области фиксируют увеличение случаев отравления населения алкоголем. За год (2015-2016 гг - ред.) отравлений стало на 11,8% больше. Об этом сообщили УНН в управлении здравоохранения Украины Сумской ОГА.
Так, в 2016 году алкогольных отравлений было зафиксировано - 142, в 2015 году - 127 случаев.
Напомним, как сообщал УНН, рост количества алкогольных отравлений фиксируют и в других областях.
Так, за два года количество отравлений алкоголем в Винницкой области выросло в 1,5 раза.
Количество отравлений алкоголем в Херсонской области за этот промежуток времени выросло на четверть.
Также напомним, доля теневого водочного рынка в стране по неофициальным данным составляет уже около 80%.
В ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.