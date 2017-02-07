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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За два роки кількість отруєнь алкоголем у Вінницькій області зросла у 1,5 рази

Київ • УНН

 • 8865 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Вінницькій області фіксують збільшення випадків отруєння населення неякісним алкоголем. Протягом 2014-2016 років отруєнь стало у півтора рази більше. Про це УНН повідомили у Департаменті охорони здоров’я України Вінницької ОДА.

За два роки кількість отруєнь алкоголем у Вінницькій області зросла у 1,5 рази

Так, у 2014 році алкогольних отруєнь було зафіксовано – 87, у 2015 році – 122, у 2016 році – 143 випадки.

Нагадаємо, за два роки кількість отруєнь алкоголем у Херсонській області зросла на чверть.

Також нагадаємо, частка тіньового горілчаного рику в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.

У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

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