За два роки кількість отруєнь алкоголем у Вінницькій області зросла у 1,5 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Вінницькій області фіксують збільшення випадків отруєння населення неякісним алкоголем. Протягом 2014-2016 років отруєнь стало у півтора рази більше. Про це УНН повідомили у Департаменті охорони здоров’я України Вінницької ОДА.
Так, у 2014 році алкогольних отруєнь було зафіксовано – 87, у 2015 році – 122, у 2016 році – 143 випадки.
Нагадаємо, за два роки кількість отруєнь алкоголем у Херсонській області зросла на чверть.
Також нагадаємо, частка тіньового горілчаного рику в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.
У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.