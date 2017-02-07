За два года количество отравлений алкоголем в Винницкой области выросло в 1,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Винницкой области фиксируют увеличение случаев отравления населения некачественным алкоголем. В течение 2014-2016 годов отравлений стало в полтора раза больше. Об этом сообщили УНН в Департаменте здравоохранения Украины Винницкой ОГА.
Так, в 2014 году алкогольных отравлений было зафиксировано - 87, в 2015 году - 122, в 2016 году - 143 случая.
Напомним, за два года количество отравлений алкоголем в Херсонской области выросло на четверть.
Также напомним, доля теневого водочного рыка в стране по неофициальным данным составляет уже около 80%.
В ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.