За п'ять місяців в Україні зареєстрували понад 34 тисячі пожеж - ДСНС
Київ • УНН
З початку 2024 року в Україні було зареєстровано 34 210 пожеж, в результаті яких 680 людей загинули і 705 отримали поранення. Також зафіксовано понад 15 000 пожеж в екосистемах на площі майже 12 000 гектарів, частина з яких стались через російські обстріли.
Від початку поточного року в Україні зафіксували 34 210 пожеж від яких загинуло понад 600 людей. Також виявлено понад 15 тисяч пожеж в екосистемах. Про це пише УНН з посиланням на заяву речника ДСНС України Олександра Хорунжого.
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Зазначається, що цьогоріч кількість пожеж зросла на 45%,.
Від початку року ми фіксуємо значне збільшення пожеж на відкритих територіях – у 2,4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однією з основних причин загорянь є саме людський фактор. Тож закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки і своїми діями не знищувати українську, родючу землю та пам’ятати, що провокування пожеж в екосистемах карається законом
Згідно з статистикою ДСНС, упродовж 5 місяців 2024 року в Україні зареєстровано 34 210 пожеж, внаслідок чого загинуло 680 людей, а 705 людей отримали травми.
Окрім того, вже зафіксовано понад 15 тисяч пожеж в екосистемах на загальній площі майже 12 000 га.
На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі на тлі ворожих обстрілів28.05.24, 17:17 • 16000 переглядiв
У відомстві пояснили, що значна частка пожеж в екосистемах спричинена й ворожими обстрілами. Зокрема, лише на Харківщині наразі триває ліквідація 18 лісових пожеж на загальній площі понад 2500 га.
Рятувальники борються з вогнем цілодобово, часто під прицільним ударом росіян і з величезною загрозою для життя.
Нагадаємо
Внаслідок російських обстрілів у Курилівці Харківської області виникла масштабна пожежа, яка знищила 3 будинки та господарські споруди на площі понад 600 квадратних метрів.