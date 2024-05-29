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За п'ять місяців в Україні зареєстрували понад 34 тисячі пожеж - ДСНС

За п'ять місяців в Україні зареєстрували понад 34 тисячі пожеж - ДСНС

Київ • УНН

 • 16719 перегляди

З початку 2024 року в Україні було зареєстровано 34 210 пожеж, в результаті яких 680 людей загинули і 705 отримали поранення. Також зафіксовано понад 15 000 пожеж в екосистемах на площі майже 12 000 гектарів, частина з яких стались через російські обстріли.

Від початку поточного року в Україні зафіксували 34 210 пожеж від яких загинуло  понад 600 людей. Також виявлено понад 15 тисяч пожеж в екосистемах. Про це пише УНН з посиланням на заяву речника ДСНС України Олександра Хорунжого.

Деталі 

Зазначається, що цьогоріч кількість пожеж зросла на 45%,.

Від початку року ми фіксуємо значне збільшення пожеж на відкритих територіях – у 2,4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однією з основних причин загорянь є саме людський фактор. Тож закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки і своїми діями не знищувати українську, родючу землю та пам’ятати, що провокування пожеж в екосистемах карається законом

- резюмував Хорунжий.

Згідно з статистикою ДСНС, упродовж 5 місяців 2024 року в Україні зареєстровано 34 210 пожеж, внаслідок чого загинуло 680 людей, а 705 людей отримали травми.

Окрім того, вже зафіксовано понад 15 тисяч пожеж в екосистемах на загальній площі майже 12 000 га.

На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі на тлі ворожих обстрілів28.05.24, 17:17 • 16000 переглядiв

У відомстві пояснили, що значна частка пожеж в екосистемах спричинена й ворожими обстрілами. Зокрема, лише на Харківщині наразі триває ліквідація 18 лісових пожеж на загальній площі понад 2500 га.

Рятувальники борються з вогнем цілодобово, часто під прицільним ударом росіян і з величезною загрозою для життя.

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Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів у Курилівці Харківської області виникла масштабна пожежа, яка знищила 3 будинки та господарські споруди на площі понад 600 квадратних метрів.

Володимир Омельченко

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