За пять месяцев в Украине зарегистрировали более 34 тысяч пожаров - ГСЧС

С начала текущего года в Украине зафиксировали 34 210 пожаров от которых погибло более 600 человек. Также зафиксировали более 15 тысяч пожаров в экосистемах. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление представителя ГСЧС Украины Александра Хорунжего.

Детали

Отмечается, что в этом году количество пожаров выросло на 45%,.

С начала года мы фиксируем значительное увеличение пожаров на открытых территориях – в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из основных причин возгораний является именно человеческий фактор. Поэтому призываем граждан соблюдать правила безопасности и своими действиями не уничтожать украинскую, плодородную землю и помнить, что провоцирование пожаров в экосистемах карается законом - резюмировал Хорунжий.

Согласно статистике ГСЧС, в течение 5 месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано 34 210 пожаров, в результате чего погибло 680 человек, а 705 человек получили травмы.

Кроме того, уже зафиксировано более 15 тысяч пожаров в экосистемах на общей площади почти 12 000 га.

На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары на фоне вражеских обстрелов

В ведомстве пояснили, что значительная доля пожаров в экосистемах вызвана и вражескими обстрелами. В частности, только на Харьковщине сейчас продолжается ликвидация 18 лесных пожаров на общей площади более 2500 га.

Спасатели борются с огнем круглосуточно, часто под прицельным ударом россиян и с огромной угрозой для жизни.

Напомним

В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, уничтоживший 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.