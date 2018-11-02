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За несплату військового збору Суркіс заслуговує на публічний суд та ганьбу - активіст

За несплату військового збору Суркіс заслуговує на публічний суд та ганьбу - активіст

Київ • УНН

 • 7747 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Раніше ми всі вболівали за “Динамо”, але Суркіс перетворив клуб у “дворову команду”. А несплата військового збору у повному розмірі, взагалі, має стати підставою для кримінального переслідування власників ФК. Про це заявив активіст, радник голови військово-цивільної адміністрації м. Красногорівка Донецької області Михайло Подолін, передає УНН.

“...ми вболівали всі за "Динамо" (Київ). Але керівництво клубу - брати Суркіси - призвело до того, що "Динамо" перетворилося на незрозуміло що. Я саме через них перестав вболівати за команду.

Там, у "Динамо" - останнє слово за Ігорем Суркісом, і клуб перетворився на "дворову команду". Суркіс сам намагається керувати всім у клубі, тому там такий безлад. Є, до речі, схожий приклад Росії. Пам’ятаєте, як Абрамович у "Челсі" намагався всім заправляти?” — зазначив Подолін.

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Разом з тим, за його словами, ще більш пригнічує інше — факт несплати ФК “Динамо” військового збору у повному об’ємі.

“Ті, хто не сплачують військовий збір у такі важкі часи — це ганьба. Я не знаю, як це можливо взагалі, коли є Закон, і він не виконується.

Моє ставлення до Суркісів і до їхньої діяльності із початку незалежності України — вкрай негативне. Та коли вони ще й військовий збір не платять — я вважаю, що їх треба просто арештувати. Якісь же мають бути міри покарання. І публічно треба це висвітлити. Бо такий приклад зневаги до держави — він надихає інших людей. Покарання має бути якомога жорсткішим”, — додав Подолін.

Він також додав, що за ухилення від сплати військового збору Суркіс має постати перед публічним судом, “який його зганьбить за це і по всім телеканалах покаже”, адже самі хлопці — гравці з “Динамо” — не винні, вони патріотичні.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, протягом минулого року “Динамо” сплатило військового збору у сумі 830 тис. гривень. У той самий час військовий збір від ФК “Шахтар” становив майже на 30 млн гривень.

Також нагадаємо, що ЗМІ доступні документи, згідно з якими динамівці, в середньому, отримують заробітну плату на рівні 18-20 тис. грн на місяць. При цьому, за словами екс-гравця ФК Дерліса Гонсалеса, реальний його гонорар у клубі досягав 110 тис. доларів на місяць.

У клубі “Динамо” відреагували на “зарплатний скандал”, та оприлюднили документи, котрі підтвердили наявність офшору — Dynamo Kiev (Cyprus) LTD — через який, власне, гравцям і сплачуються гонорари. У такий спосіб, ймовірно, відбувається зменшення податкового навантаження на клуб та штучне заниження відрахувань військового збору

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