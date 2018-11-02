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За неуплату военного сбора Суркис заслуживает публичного суда и позора - активист

За неуплату военного сбора Суркис заслуживает публичного суда и позора - активист

Киев  •  УНН

 • 7747 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Раньше мы все болели за "Динамо", но Суркис превратил клуб в "дворовую команду". А неуплата военного сбора в полном размере, вообще, должна стать основанием для уголовного преследования владельцев ФК. Об этом заявил активист, советник председателя военно-гражданской администрации г. Красногоровка Донецкой области Михаил Подолин, передает УНН.

"... мы болели все за "Динамо" (Киев). Но руководство клуба - братья Суркисы - привело к тому, что "Динамо" превратилось в непонятно что. Я именно из-за них перестал болеть за команду.

Там, в "Динамо" - последнее слово за Игорем Суркисом, и клуб превратился в "дворовую команду". Суркис сам пытается управлять всем в клубе, поэтому там такой беспорядок. Есть, кстати, похожий пример России. Помните, как Абрамович в "Челси" пытался всем заправлять?" - отметил Подолин.

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Вместе с тем, по его словам, еще более угнетает другое - факт неуплаты ФК "Динамо" военного сбора в полном объеме.

"Те, кто не платят военный сбор в такие тяжелые времена - это позор. Я не знаю, как это возможно вообще, когда есть закон, и он не выполняется.

Мое отношение к Суркисам и к их деятельности с начала независимости Украины - крайне негативное. И когда они еще и военный сбор не платят - я считаю, что их надо просто арестовать. Какие-то же должны быть меры наказания. И публично надо это осветить. Поскольку такой пример пренебрежения к государству - он вдохновляет других людей. Наказание должно быть как можно более жестким", - добавил Подолин.

Он также отметил, что за уклонение от уплаты военного сбора Суркис должен предстать перед публичным судом, "который его опозорит за это и по всем телеканалам покажет", ведь сами ребята - игроки с "Динамо" - не виноваты, они патриотичны.

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Напомним, по данным СМИ, в течение прошлого года "Динамо" заплатило военный сбор в сумме 830 тыс. гривен. В то же время военный сбор от ФК "Шахтер" составил почти на 30 млн гривен.

Также напомним, что СМИ доступны документы, согласно которым динамовцы, в среднем, получают заработную плату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц. При этом, по словам экс-игрока ФК Гонсалеса, реальный его гонорар в клубе достигал 110 тыс. долларов в месяц.

В клубе "Динамо" отреагировали на "зарплатный скандал", и обнародовали документы, что подтвердили наличие оффшора - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD - через который, собственно, игрокам и уплачиваются гонорары. Таким образом, вероятно, происходит уменьшение налоговой нагрузки на клуб и искусственное занижение отчислений военного сбора.

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