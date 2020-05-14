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За кордоном від COVID-19 одужали вже 68 українців – МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на вечір 14 травня за кордоном від COVID-19 одужало вже 68 українців, а 145 громадян України проходить лікування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МЗС України щодо поширення коронавірусу у світі.

За кордоном від COVID-19 одужали вже 68 українців – МЗС

“17 525 громадян України звернулись по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ) в рамках системи “Захист”, — повідомили у МЗС.

Зокрема, 145 громадян України проходить лікування: Австрія — 3, Білорусь − 3, Італія — 121, Мальта — 1, Молдова — 1, РФ — 3, США — 2, Таїланд — 1, Уругвай — 1, ФРН — 1, Чехія — 6, Швеція — 2.

Ще 68 громадян України одужали: Австрія — 3, Бельгія — 1, Велика Британія — 1, Греція — 22, Домініканська Республіка — 4, Єгипет — 1, Іспанія — 5, Італія — 2, Нігерія — 3, Нідерланди — 1, ОАЕ — 2, Польща — 6, Португалія — 2, Сейшельскі острови — 1, Сербія — 1, Таїланд — 1, ФРН — 5, Швеція — 1, Швейцарія — 1, Японія — 4.

Зазначається, що 8 громадян України за кордоном — померли.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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