За грабунок фермерів жоден рейдер не поніс відповідальності - БПП

ukru
Ексклюзив
15:27 • 36358 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 70521 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 121520 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 105445 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 98334 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110324 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 129137 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74429 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82687 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 166083 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 65372 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 114228 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 92398 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 72075 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 70225 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 121517 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 129136 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 166083 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 509340 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 589060 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 11039 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 13131 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 24179 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54337 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58309 перегляди
Актуальне
За грабунок фермерів жоден рейдер не поніс відповідальності - БПП

За грабунок фермерів жоден рейдер не поніс відповідальності - БПП

Київ • УНН

 • 16499 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Рейдерство - дуже ганебне явище, яке сьогодні процвітає з причин недосконалості законодавства. З початку року зареєстровано близько 500 рейдерських випадків, але жоден причетний не покараний. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат від БПП Леонід Козаченко.

“З початку року, і це лише те, про що офіційно відомо, по Україні зареєстровано близько 500 випадків (рейдерства — ред.), а загалом — близько тисячі. Запитайте скільки з 500 випадків покарано рейдерів, чи представників державних структур, які прикривали ці злочини? Жодного.

Піднімали питання рейдерства неодноразово. Але чуємо від правоохоронців одне пояснення у 99% випадків — це таємниця слідства. А у більшості випадків всі ці порушення можна розібрати і присікти впродовж кількох днів”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Селяни закликали Світличну врятувати їх від рейдерства

За словами Козаченка, рейдерство в Україні процвітає, перш за все, через недосконале законодавство. Зокрема, через розширені повноваження приватних реєстраторів, які найчастіше стають реалізаторами рейдерським схем.

“Друга причина — безкарність державних органів, які порушують закони. Йдеться не лише про тих, хто задіяний у процесі реєстрації майна, а й про тих, хто їх перевіряє. Це поліція, прокуратура, які бачать порушення, але свідомо нічого не роблять. З моєї точки зору найбільшою проблемою є не те, що не карають рейдерів, а те — що не карають представників органів державної влади, які повинні контролювати і карати тих, хто порушує закон”, — зазначив Козаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Селяни на Харківщині вимагають повернути їхній врожай

Нардеп нагадав, що кримінальний кодекс передбачає покарання для рейдерів у вигляді позбавлення волі на 8 років.

“Я особисто робив запити, скільки за останні 3 роки притягнули до кримінальної відповідальності, і хто поніс покарання. Жоден реєстратор, жоден представник органу державної влади....А злочинці — вони бачать цю безкарність, і вона їх надихає”, — резюмував політик.

Нагадаємо, селяни на Харківщині заявили про рейдерське захоплення паїв та врожаю СП “Добрий господар”. Мешканці села Картамиш звинувачують у рейдерстві місцевого бізнесмена Андрія Обору. Останній, навпаки, заявляє, що правомірно скосив соняшник фермерів, хоча і визнає, що паї, які він обробив, йому не належать. 

Зауважимо, місцеві чиновники зайняли позицію невтручання у проблему селян. Так само на захист фермерів поки не пристала й поліція, яка відмовилася арештовувати техніку Обори

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44