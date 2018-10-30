За грабунок фермерів жоден рейдер не поніс відповідальності - БПП

“З початку року, і це лише те, про що офіційно відомо, по Україні зареєстровано близько 500 випадків (рейдерства — ред.), а загалом — близько тисячі. Запитайте скільки з 500 випадків покарано рейдерів, чи представників державних структур, які прикривали ці злочини? Жодного.

Піднімали питання рейдерства неодноразово. Але чуємо від правоохоронців одне пояснення у 99% випадків — це таємниця слідства. А у більшості випадків всі ці порушення можна розібрати і присікти впродовж кількох днів”, — розповів він.

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За словами Козаченка, рейдерство в Україні процвітає, перш за все, через недосконале законодавство. Зокрема, через розширені повноваження приватних реєстраторів, які найчастіше стають реалізаторами рейдерським схем.

“Друга причина — безкарність державних органів, які порушують закони. Йдеться не лише про тих, хто задіяний у процесі реєстрації майна, а й про тих, хто їх перевіряє. Це поліція, прокуратура, які бачать порушення, але свідомо нічого не роблять. З моєї точки зору найбільшою проблемою є не те, що не карають рейдерів, а те — що не карають представників органів державної влади, які повинні контролювати і карати тих, хто порушує закон”, — зазначив Козаченко.

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Нардеп нагадав, що кримінальний кодекс передбачає покарання для рейдерів у вигляді позбавлення волі на 8 років.

“Я особисто робив запити, скільки за останні 3 роки притягнули до кримінальної відповідальності, і хто поніс покарання. Жоден реєстратор, жоден представник органу державної влади....А злочинці — вони бачать цю безкарність, і вона їх надихає”, — резюмував політик.

Нагадаємо, селяни на Харківщині заявили про рейдерське захоплення паїв та врожаю СП “Добрий господар”. Мешканці села Картамиш звинувачують у рейдерстві місцевого бізнесмена Андрія Обору. Останній, навпаки, заявляє, що правомірно скосив соняшник фермерів, хоча і визнає, що паї, які він обробив, йому не належать.

Зауважимо, місцеві чиновники зайняли позицію невтручання у проблему селян. Так само на захист фермерів поки не пристала й поліція, яка відмовилася арештовувати техніку Обори.