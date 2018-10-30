За грабеж фермеров ни один рейдер не понес ответственности - БПП

"С начала года, и это только то, о чем официально известно, по Украине зарегистрировано около 500 случаев (рейдерства - ред.), а в целом - около тысячи. Спросите во скольких из 500 случаев наказаны рейдеры, или представители государственных структур, которые прикрывали эти преступления? Ни одного.

Поднимали вопрос рейдерства неоднократно. Но слышим от правоохранителей одно объяснение в 99% случаях - это тайна следствия. А в большинстве случаев все эти нарушения можно разобрать и пресечь в течение нескольких дней", - рассказал он.

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По словам Козаченко, рейдерство в Украине процветает, прежде всего, из-за несовершенного законодательства. В частности, из-за расширенных полномочий частных регистраторов, которые чаще всего становятся реализаторами рейдерских схем.

"Вторая причина - безнаказанность государственных органов, нарушающих законы. Речь идет не только о тех, кто задействован в процессе регистрации имущества, но и о тех, кто их проверяет. Это полиция, прокуратура, которые видят нарушения, но сознательно ничего не делают. С моей точки зрения, самой большой проблемой является не то, что не наказывают рейдеров, а то - что не наказывают представителей органов государственной власти, которые должны контролировать и наказывать тех, кто нарушает закон", - отметил Козаченко.

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Нардеп напомнил, что уголовный кодекс предусматривает наказание для рейдеров в виде лишения свободы на 8 лет.

"Я лично делал запросы, сколько за последние 3 года привлекли к уголовной ответственности, и кто понес наказание. Ни один регистратор, ни один представитель органа государственной власти .... А преступники - они видят эту безнаказанность, и она их вдохновляет", - резюмировал политик.

Напомним, селяне в Харьковской области заявили о рейдерском захвате паев и урожая СП "Добрий господар". Жители села Картамыш обвиняют в рейдерстве местного бизнесмена Андрея Обору. Последний, наоборот, заявляет, что правомерно скосил подсолнечник фермеров, хотя и признает, что паи, которые он обработал, ему не принадлежат.

Отметим, местные чиновники заняли позицию невмешательства в проблему селян. Так же в защиту фермеров пока не стала и полиция, которая отказалась арестовывать технику Оборы.